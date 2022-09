Quando e dove vedere la replica della seconda puntata del Grande Fratello Vip? Data e orario (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip ha ripreso finalmente il via e terrà compagnia ai telespettatori, con le dirette, per ben due volte a settimana. La casa di Cinecittà, quella più spiata di sempre, riaprirà le sue porte il lunedì e il giovedì, con Alfonso Signorini che, al timone della trasmissione, entrerà nelle abitazioni di migliaia e migliaia di italiani. Ma dove e come vedere le repliche? View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@GrandeFratellotv) La puntata del GF Vip in replica su LA5 Le puntate del Grande Fratello Vip verranno trasmesse in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilha ripreso finalmente il via e terrà compagnia ai telespettatori, con le dirette, per ben due volte a settimana. La casa di Cinecittà, quella più spiata di sempre, riaprirà le sue porte il lunedì e il giovedì, con Alfonso Signorini che, al timonetrasmissione, entrerà nelle abitazioni di migliaia e migliaia di italiani. Mae comele repliche? View this post on Instagram A post shared by(@tv) Ladel GFinsu LA5 Le puntate delverranno trasmesse in ...

enpaonlus : I corgi della regina Elisabetta lasciano il posto ai jack russel a Backingham Palace - la Repubblica - A quando l’a… - c_appendino : ...in un Paese tra l'altro dove gli stipendi non crescono da anni. Pensate che in Germania a breve il salario minim… - CorriereCitta : Quando e dove vedere la replica della seconda puntata del Grande Fratello Vip? Data e orario #gfvip7 - DemetanTed : Quando arrivi in una metropoli dove di teatri ce ne sono 200, sei felice anche se non Vi andrai mai perché in fondo… - IlnazionalistaD : @PiazzapulitaLA7 @Ro_Benvenuto GIORNALAIOOOOO DA 4 SOLDI, DOVE ERI QUANDO PER DUE ANNI CHI ANDAVA IN PIAZZA PER MAN… -