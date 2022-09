Proteste in Iran per Mahsa, attivista Neda Day: “Italia convochi ambasciatore” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Un appello a tutti i politici Italiani affinché prendano posizione contro la repressione in Iran dei manifestanti che da sei giorni consecutivi protestano contro la morte della 22enne di origine curda Mahsa Amini. E’ quello che rivolge Taher Djafarizad, dissidente Iraniano presidente dell’associazione Neda Day, tramite un’intervista ad Aki-Adnkronos International. “Chiediamo due cose importanti. La prima è che i politici Italiani, tutti, prendano una posizione seria e convincente contro gli atti criminali che vengono portati avanti dal regime e condannino” quanto sta accadendo in Iran, afferma Djafarizad, che chiede anche al governo di “convocare l’ambasciare Iraniano”. La seconda richiesta, fa notare il presidente dell’associazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Un appello a tutti i politicini affinché prendano posizione contro la repressione indei manifestanti che da sei giorni consecutivi protestano contro la morte della 22enne di origine curdaAmini. E’ quello che rivolge Taher Djafarizad, dissidenteiano presidente dell’associazioneDay, tramite un’intervista ad Aki-Adnkronos International. “Chiediamo due cose importanti. La prima è che i politicini, tutti, prendano una posizione seria e convincente contro gli atti criminali che vengono portati avanti dal regime e condannino” quanto sta accadendo in, afferma Djafarizad, che chiede anche al governo di “convocare l’ambasciareiano”. La seconda richiesta, fa notare il presidente dell’associazione ...

