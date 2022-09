Nel discorso ci appare un Putin sano (fisicamente) ma che crede poco in quello che dice (Di giovedì 22 settembre 2022) Putin risulterebbe pienamente rientrato nelle proprie facoltà. Per la prima volta dall’inizio del conflitto, avrebbe ripreso a mettere in atto delle strategie di dissimulazione relative al linguaggio non verbale. Parrebbe avere piena consapevolezza dei propri agiti, anche quelli non controllabili, come le microespressioni o gli indicatori di dubbio e menzogna. Nel momento in cui si rende conto di aver fatto una microespressione o di aver messo in atto un gesto rivelatore, metterebbe in atto dei movimenti al fine di occultare il non verbale, come il muovere entrambe le spalle o il tirare le labbra fingendo di enfatizzare il contenuto verbale. Tali gesti avrebbero la funzione di ingannare lo sguardo degli astanti distraendoli dall’atto rivelatorio, e per natura incontrollabile. La contezza sarebbe denotata anche dall’aspetto fisico. A febbraio, quando sarebbe stato in ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 settembre 2022)risulterebbe pienamente rientrato nelle proprie facoltà. Per la prima volta dall’inizio del conflitto, avrebbe ripreso a mettere in atto delle strategie di dissimulazione relative al linguaggio non verbale. Parrebbe avere piena consapevolezza dei propri agiti, anche quelli non controllabili, come le microespressioni o gli indicatori di dubbio e menzogna. Nel momento in cui si rende conto di aver fatto una microespressione o di aver messo in atto un gesto rivelatore, metterebbe in atto dei movimenti al fine di occultare il non verbale, come il muovere entrambe le spalle o il tirare le labbra fingendo di enfatizzare il contenuto verbale. Tali gesti avrebbero la funzione di ingannare lo sguardo degli astanti distraendoli dall’atto rivelatorio, e per natura incontrollabile. La contezza sarebbe denotata anche dall’aspetto fisico. A febbraio, quando sarebbe stato in ...

