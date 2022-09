MotoGP GP Giappone | Bastianini | “Ordini dal team? Penso a dare il 100%”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022) “di scuderia? Per il momento va benissimo così. Ho una possibilità anche se molto piccola e io devo usarla dando ilin gara. Nell’ultima parte di campionato vedremo se arriverannodalla squadra”. Lo ha detto Eneadurante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio deldi. Il riminese, vincitore dell’ultima gara, è attualmente quarto in classifica e vede ancora lontano il titolo in questa stagione: “La possibilità per me è piccolissima, vedremo cosa succederà. E’ importante fare bene le prossime gare”. “Motegi è una pista bellissima con tante frenate molto decise come piace a me – ha detto riguardo alla tappa in arrivo -. Però sarà dura, perché non ho mai girato su questa pista in. Dovrò utilizzare le FP1 ...