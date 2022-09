Meteo, forti sbalzi di temperatura e pioggia in arrivo (Di giovedì 22 settembre 2022) Ancora cambiamenti sul fronte Meteo in questa seconda parte della settimana. In questi giorni assistiamo a giornate fredde al mattino e miti nelle ore centrali. Nel fine settimana si cambierà di nuovo. La differenza tra la temperatura minima e la massima in questi giorni risulta decisamente elevata con almeno 15 gradi di escursione termica diurna. In pratica è un Meteo particolare: il passaggio da una stagione all’altra in meno di 12 ore. Al Centro-Nord, si passa spesso da valori autunnali all’alba, con al più 10 gradi in pianura, fino a valori pomeridiani estivi intorno ai 25-27 gradi. Ma quanto durerà questa situazione Meteo? Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito IlMeteo.it, prevede ancora giornate fredde al mattino e miti nelle ore centrali fino a sabato, poi cambierà tutto. Una ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 settembre 2022) Ancora cambiamenti sul frontein questa seconda parte della settimana. In questi giorni assistiamo a giornate fredde al mattino e miti nelle ore centrali. Nel fine settimana si cambierà di nuovo. La differenza tra laminima e la massima in questi giorni risulta decisamente elevata con almeno 15 gradi di escursione termica diurna. In pratica è unparticolare: il passaggio da una stagione all’altra in meno di 12 ore. Al Centro-Nord, si passa spesso da valori autunnali all’alba, con al più 10 gradi in pianura, fino a valori pomeridiani estivi intorno ai 25-27 gradi. Ma quanto durerà questa situazione? Lorenzo Tedici,rologo del sito Il.it, prevede ancora giornate fredde al mattino e miti nelle ore centrali fino a sabato, poi cambierà tutto. Una ...

