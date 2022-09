Ligabue, Stefano Accorsi e Domenico Procacci diffidano la Lega per uno spot elettorale: “Giù le mani da Radiofreccia! È stato usato illegittimamente l’audio del film” (Di giovedì 22 settembre 2022) Doccia fredda per la Lega di Salvini. Domenico Procacci, Luciano Ligabue e Stefano Accorsi, ossia il produttore della Fandango, l’autore/regista e attore del film di successo del 1998 hanno formalmente diffidato, a mezzo dei loro Legali, il partito di Matteo Salvini dall’utilizzo del brano audio con la voce di Accorsi, tratto da “Radiofreccia” “illegittimamente” e inserito all’interno di un video elettorale, condiviso su tutti i social media del partito e ripreso dalla stampa. Tutto nasce da uno spot della Lega che riprende la campagna elettorale comparativa del Partito Democratico. l’audio riprende l’audio con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Doccia fredda per ladi Salvini., Luciano, ossia il produttore della Fandango, l’autore/regista e attore deldi successo del 1998 hanno formalmente diffidato, a mezzo dei loroli, il partito di Matteo Salvini dall’utilizzo del brano audio con la voce di, tratto da “Radiofreccia” “” e inserito all’interno di un video, condiviso su tutti i social media del partito e ripreso dalla stampa. Tutto nasce da unodellache riprende la campagnacomparativa del Partito Democratico.riprendecon le ...

