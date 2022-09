Le armi nucleari tattiche che Putin minaccia di usare sono più potenti della bomba di Hiroshima (Di giovedì 22 settembre 2022) Non è la prima volta dall'inizio del conflitto che Vladimir Putin agita la minaccia nucleare. Nel discorso di ieri, tuttavia, il presidente russo ha anche dimostrato di voler cambiare strategia bellica. Le condizioni sul campo di guerra, d'altra parte, sono molto cambiate rispetto a pochi mesi fa. L’esercito russo è in estrema difficoltà e questo può essere uno dei due motivi per cui dal Cremlino potrebbe arrivare l’ordine di usare un’arma nucleare. Se un territorio è ormai perso, ecco che in un’ottica di rappresaglia diventa conveniente comprometterlo, distruggerne le infrastrutture e magari anche renderlo radioattivo e inaccessibile. Sembra un paradosso ma non lo è: le armi di questo tipo le usa chi sta perdendo. Putin ha già dimostrato di seguire questa logica negli scorsi mesi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) Non è la prima volta dall'inizio del conflitto che Vladimiragita lanucleare. Nel discorso di ieri, tuttavia, il presidente russo ha anche dimostrato di voler cambiare strategia bellica. Le condizioni sul campo di guerra, d'altra parte,molto cambiate rispetto a pochi mesi fa. L’esercito russo è in estrema difficoltà e questo può essere uno dei due motivi per cui dal Cremlino potrebbe arrivare l’ordine diun’arma nucleare. Se un territorio è ormai perso, ecco che in un’ottica di rappresaglia diventa conveniente comprometterlo, distruggerne le infrastrutture e magari anche renderlo radioattivo e inaccessibile. Sembra un paradosso ma non lo è: ledi questo tipo le usa chi sta perdendo.ha già dimostrato di seguire questa logica negli scorsi mesi ...

