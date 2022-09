La Lazio chiude il bilancio 2021/22 in rosso di 17 mln (Di giovedì 22 settembre 2022) La Lazio chiude il bilancio al 30 giugno 2022 con un rosso pari a 17,42 milioni di euro, dopo aver chiuso in perdita anche l’esercizio al 30 giugno 2021 per 24,21 milioni. Il fatturato della società biancoceleste – che chiude in perdita per la quarta stagione consecutiva – è stato pari a 135,25 milioni (in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 settembre 2022) Lailal 30 giugno 2022 con unpari a 17,42 milioni di euro, dopo aver chiuso in perdita anche l’esercizio al 30 giugnoper 24,21 milioni. Il fatturato della società biancoceleste – chein perdita per la quarta stagione consecutiva – è stato pari a 135,25 milioni (in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

