La giornata delle scosse | poco fa una nuova del 3 8 in Emilia | nel Modenese

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 settembre 2022) Duesono state rilevate inprima17.50 in provincia di Modena, nella zona dell’Appennino al confine con il Lucchese. Stando alla stima provvisoria dell’Ingv (l’Istituto Nazionale di Sismologia e Vulcanologia), il terremoto è stato di magnitudo tra 3.7 e 4.2. La seconda scossa meno intensa è stata segnalata tra 2.0 e 3.4 di magnitudo. Il terremoto è stato percepito anche in Toscana. Da questa mattina sono stati registrati altri tre terremoti rilevanti. Il primo nelle Marche, vicino Ascoli (magnitudo 3,9), il secondo in Liguria, in provincia di Genova (magnitudo 4,1), e il terzo in Sicilia, non lontano da Catania (magnitudo 3,6). Nonostante sia raro che quattro terremoti indipendenti di magnitudo rilevante si verifichino nello stesso giorno, quelli di oggi sono troppo lontani per avere un ...