Il valore della disabilità nel festival dove l' abilità è una grande conquista

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il 24 e il 25 settembre, con un Fuoridal 16 al 23, nella Biblioteca Chiesa Rossa di via Savio, 3 a Milano si svolgerà la 4a edizione deldelle. Tante giornate per promuovere una cultura che metta in risalto le capacità di ciascuno a prescindere dalla propria condizione, e valorizzi la bellezzadiversità