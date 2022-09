“IL GUSTO DELLA SALUTE” | La Meloncella

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ un prodottoterra che, da luglio a settembre e soprattutto in Puglia, non può mancare nella listaspesa, ma è anche l’argomentoso e per certi versi ineditonuova puntata de “Il”, il programma di approfondimento scientifico sulle buone prassi alimentari curato dall’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud ItaliaFondazione per la Medicina Personalizzata. Diversi sono i nomi con cui è conosciuto, per lo più di derivazione dialettale tanto che molti non capiscono bene cos’è, spesso scambiandolo erroneamente per un cetriolo.o “minunceddrha”, ma anche “cucumbaro” o “cucumbarazzu” con ciò richiamando le cucurbitacee, ovvero la famiglia botanica ...