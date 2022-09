Fragomeni | l’ex campione del mondo mette al tappeto Fedez Lo spavento di Chiara Ferragni | “Ero convinta avesse sangue sui denti”

(Di giovedì 22 settembre 2022) La passione diper il pugilato è ormai nota a tutti. Sempre più frequentemente, il rapper condivide sui propri profili social gli allenamenti in compagnia dell’istruttore Giacobbe, exdelnella disciplina. Tra le registrazioni di X Factor e vari impegni professionali e familiari, infatti, l’artista trova anche il tempo di indossare i guantoni e tenersi in forma. Proprio nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram alcune stories che lo ritraggono combattere contro il noto trainer e finire ko. Attimi di paura perche, alla vista del marito al, si è allarmata. “Eroche fosse il(suindr), invece era il para”, ha poi ...

Corriere dello Sport

... visitavano- ospedale di Siderno, per aver un quadro della ... il Sindaco di Siderno, dott.ssa Maria Teresa, e come ...Antonioli, Riccardo Caccia, Michelaed Elena Padovan. ...con il dj set di Chiara Fossati in collaborazione con'...Consorzio di Bonifica (via Garibaldi, 45). Qui tre autori ... Fedez messo ko da Fragomeni: la reazione di Chiara Ferragni