Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future (Di giovedì 22 settembre 2022) Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l'acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazioni e i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022)comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l'acquisto del 43,209% di BeThe, essendo statetutte lee i ...

News24Italy : #Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future - IAmAntitrust : RT @fisco24_info: Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future: (Adnkronos) - Engineering comunica c… - fisco24_info : Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future: (Adnkronos) - Engineering comu… -

Engineering, ottenute autorizzazioni per acquisto Be L'operazione è stata annunciata il 20 giugno scorso quando Engineering ha sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti per l'acquisto di 58.287.622 azioni ordinarie pari al 43,209% del capitale ... Engineering, tutti gli ok su Be Shaping VIA LIBERA DA ANTITRUST E GOLDEN POWER Infine, Engineering ha comunicato che nel tardo pomeriggio di ieri si sono realizzate tutte le Condizioni Antitrust e Golden Power: ottenute tutte le ... Borsa Italiana Engineering, ottenute autorizzazioni per closing acquisizione Be Shaping The Future (Adnkronos) – Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l’acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazio ... Raptor Engineering torna al comando a Vallelunga in Carrera Cup Con una vittoria e un secondo posto il team modenese ritrova la vetta della Michelin Cup con il pilota romano Cassarà al volante della 911 GT3 Cup targata Centro Porsche Catania. Weekend complicato in ... L'operazione è stata annunciata il 20 giugno scorso quandoha sottoscritto gli accordi definitivi e vincolanti per l'acquisto di 58.287.622 azioni ordinarie pari al 43,209% del capitale ...VIA LIBERA DA ANTITRUST E GOLDEN POWER Infine,ha comunicato che nel tardo pomeriggio di ieri si sono realizzate tutte le Condizioni Antitrust e Golden Power:tutte le ... Engineering, ottenute autorizzazioni per acquisto Be (Adnkronos) – Engineering comunica che si sono realizzate tutte le condizioni Antitrust e golden power per l’acquisto del 43,209% di Be Shaping The Future, essendo state ottenute tutte le autorizzazio ...Con una vittoria e un secondo posto il team modenese ritrova la vetta della Michelin Cup con il pilota romano Cassarà al volante della 911 GT3 Cup targata Centro Porsche Catania. Weekend complicato in ...