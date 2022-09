Cherosene nell’acqua potabile | problemi per la mitica portaerei Nimitz

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 settembre 2022) Brutta avventura per l’equipaggio dellaamericana, in servizio da 47 anni, sulla quale lavorano oltre 5.000 persone, che per tre giorni non hanno potuto utilizzare la riserva di acquadi bordo, da venerdì 16 a lunedì 19. La causa, in fase di accertamento da parte dei funzionari della Marina militare americana, è il ritrovamento di tracce di carburante per gli aeroplani di bordo, il cosiddetto JP-6 / JP-8, che sono entrate nel sistema dell’acqua la scorsa settimana, mentre laera in navigazione nell'Oceano Pacifico. Immediatamente l’equipaggio ha ricevuto una riserva di acqua in bottiglia ed è stato previsto un servizio di rifornimento dalle basi presenti in quel settore, dal Giappone fino a Guam, piano che tuttavia non è stato necessario attuare. "L'acqua a ...