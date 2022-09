Basket | Nba | Utah cede Bogdanovic a Detroit in cambio di Olynyk e Lee

(Di giovedì 22 settembre 2022) New York, 22 set. - (Adnkronos) - Dopo aver ceduto prima Rudy Gobert e poi Donovan Mitchell in una offseason di totale ristrutturazione della squadra, prosegue il lavoro fatto dai Jazz per cambiare completamente il look di un gruppo che per anni ha dimostrato di potersi giocare l'accesso ai playoff.ha così scambiato anche Bojan- altro pezzo pregiato e uno dei giocatori più chiacchierati delle ultime settimane di mercato - ceduto aiPistons indi Kellye Saben Lee, a dimostrazione di come l'interesse della squadra di Salt Lake City non sia più focalizzato sulle vittorie nell'immediato futuro, ma sul porre le basi per costruire nel medio-lungo periodo., reduce dagli europei giocati con la Croazia e in cui ha sfidato anche ...

New York, 22 set. – (Adnkronos) – Dopo aver ceduto prima Rudy Gobert e poi Donovan Mitchell in una offseason di totale ristrutturazione della squadra, prosegue il lavoro fatto dai Jazz per cambiare co ...Ime Udoka non sarà sulla panchina dei Boston Celtics la prossima stagione. Mentre la franchigia è in fase di decisione per il licenziamento o meno per il coach ...