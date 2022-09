Bagnaia 'ordini scuderia? non mi serve aiuto per vincere' (Di giovedì 22 settembre 2022) "ordini di scuderia? Non ho bisogno di aiuto per stare davanti, preferisco vincere in pista, piuttosto che vincere perché qualcuno mi fa passare". Cosi' Francesco Bagnaia, pilota Ducati impegnato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) "di? Non ho bisogno diper stare davanti, preferiscoin pista, piuttosto cheperché qualcuno mi fa passare". Cosi' Francesco, pilota Ducati impegnato ...

Sport_Fair : Ordini di scuderia in #Ducati? Le parole dei piloti Ecco cosa hanno detto #Bagnaia e #Bastianini - apetrazzuolo : MotoGp, Ducati, Bagnaia: 'Ordini di scuderia? Non mi serve un aiuto per vincere' - Luxgraph : MotoGp, Bagnaia: 'Ordini di scuderia? Non mi servono aiuti' - gponedotcom : 'Ordini di scuderia? Non partecipo a certe discussioni, penso solo a cercare di vincere. Bastianini è a 48 punti, m… - FormulaPassion : #MotoGP / Pecco Bagnaia ha ormai messo nel mirino Fabio Quartararo: 10 i punti che separano i due contendenti irida… -