Arrivano le lampade antibatteriche e antiCovid (Di giovedì 22 settembre 2022) – Realizzate dai ricercatori dell’Enea le prime lampade a LED che, oltre a illuminare, sono in grado di sanificare da batteri e virus, tra cui il SARS-CoV-2 scuole, uffici e luoghi pubblici, ma anche superfici, aria e acqua, in modo sicuro, rapido, sostenibile ed economico. Due tecnologie, SAVE e UV-CiSANA, basate su sistemi LED di tipo UV-C non ingombranti, di facile installazione e utilizzo, tecnologie che sono state sviluppate nei Centri Ricerche Enea di Brasimone (Bologna) e di Frascati vicino a Roma, grazie a competenze trentennali nello studio delle sorgenti di luce ultravioletta e nell’ottica. Rispetto ai sistemi di illuminazione “sanificanti” utilizzati da anni soprattutto in ambito ospedaliero, queste lampade sterilizzanti non utilizzano il mercurio, nocivo per l’ambiente, ed hanno tempi di accensione e spegnimento rapidi. In particolare, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022) – Realizzate dai ricercatori dell’Enea le primea LED che, oltre a illuminare, sono in grado di sanificare da batteri e virus, tra cui il SARS-CoV-2 scuole, uffici e luoghi pubblici, ma anche superfici, aria e acqua, in modo sicuro, rapido, sostenibile ed economico. Due tecnologie, SAVE e UV-CiSANA, basate su sistemi LED di tipo UV-C non ingombranti, di facile installazione e utilizzo, tecnologie che sono state sviluppate nei Centri Ricerche Enea di Brasimone (Bologna) e di Frascati vicino a Roma, grazie a competenze trentennali nello studio delle sorgenti di luce ultravioletta e nell’ottica. Rispetto ai sistemi di illuminazione “sanificanti” utilizzati da anni soprattutto in ambito ospedaliero, questesterilizzanti non utilizzano il mercurio, nocivo per l’ambiente, ed hanno tempi di accensione e spegnimento rapidi. In particolare, ...

TELADOIOLANIUS : L'ho comprata già 2 anni fa dalla Cina una lampada a UV-C Hanno fatto la scoperta dell'acqua calda - DalilaBeatrice : Energia, arrivano le lampade antibatteriche e ‘anticovid’ per sanificare gli ambienti. #22settembre - blginnovazione : Energia: arrivano le lampade antibatteriche e “anticovid” per sanificare gli ambienti - RepubblicaAF : Da Enea arrivano le lampade antibatteriche e “anti covid” - insalutenews : Energia, arrivano le lampade antibatteriche e ‘anticovid’ per sanificare gli ambienti - -