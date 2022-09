Windows 22H2 ecco dove possiamo scaricarlo, quali sono i requisiti e le novità introdotte (Di mercoledì 21 settembre 2022) Maggior sicurezza, maggior produttività, più semplicità nella gestione e l’ambiente più appetibile possibile per il gioco, lo svago e l’intrattenimento: questi gli obiettivi principali di Microsoft per la nuova release 22H2 di Windows 11, rilasciata in 190 Paesi in tutto il mondo, Italia compresa. Scopriamo insieme le caratteristiche principali. Windows 22H2 è stato rilasciato in 190 Paesi – ComputerMagazine.itMicrosoft ha ascoltato i suoi utenti che, negli scorsi mesi, attraverso consigli e feedback hanno suggerito all’azienda di Redmond quali migliorie apportare al sistema operativo di Windows per soddisfare al meglio le loro principali necessità. Ed ecco finalmente la nuova release, la 22H2, che punta proprio ad esaudire i desiderata più frequenti e ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Maggior sicurezza, maggior produttività, più semplicità nella gestione e l’ambiente più appetibile possibile per il gioco, lo svago e l’intrattenimento: questi gli obiettivi principali di Microsoft per la nuova releasedi11, rilasciata in 190 Paesi in tutto il mondo, Italia compresa. Scopriamo insieme le caratteristiche principali.è stato rilasciato in 190 Paesi – ComputerMagazine.itMicrosoft ha ascoltato i suoi utenti che, negli scorsi mesi, attraverso consigli e feedback hanno suggerito all’azienda di Redmondmigliorie apportare al sistema operativo diper soddisfare al meglio le loro principali necessità. Edfinalmente la nuova release, la, che punta proprio ad esaudire i desiderata più frequenti e ...

