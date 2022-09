Ucraina, Putin: “Combatteremo per la nostra patria” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “Combatteremo per la nostra patria, per la nostra terra, l’unica che abbiamo, per la nostra libertà, indipendenza e sovranità, per la nostra cultura e tradizioni. Le difenderemo e le proteggeremo in nome dei nostri antenati e dei nostri discendenti, per il bene della Russia, della sua grande storia e del suo grande futuro”. Lo ha detto Vladimir Putin, secondo quanto riporta la Tass, in occasione dell’anniversario della fondazione dello Stato russo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – “per la, per laterra, l’unica che abbiamo, per lalibertà, indipendenza e sovranità, per lacultura e tradizioni. Le difenderemo e le proteggeremo in nome dei nostri antenati e dei nostri discendenti, per il bene della Russia, della sua grande storia e del suo grande futuro”. Lo ha detto Vladimir, secondo quanto riporta la Tass, in occasione dell’anniversario della fondazione dello Stato russo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - riotta : Minaccia nucleare di Putin è stata brandita già invadendo #Ucraina non è una novità. Chi ha blandito il dittatore r… - martaottaviani : #Putin ormai è fuori controllo, pronto a mandare il suo Paese al macello con forze che sa di non avere. Da uno così… - marco_disaro : RT @drewviola: Il criminale Putin, ormai sempre più isolato e perdente, minaccia di usare l'atomica e @GiuseppeConteIT oggi afferma: basta… - EmanueleTasina1 : RT @lucianocapone: Putin annuncia l’appoggio ai referendum fasulli di annessione alla Russia nei territori occupati ucraini. Il 24 febbrai… -