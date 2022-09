Tragedia sul Vesuvio, turista muore dopo una caduta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non ce l’ha fatta la donna di 73 anni caduta durante un’escursione sul Vesuvio. La turista americana, venuta a Napoli per trascorrere qualche giorni di vacanza, è deceduta all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dopo era ricoverata in terapia intensiva. Dramma sul Vesuvio, muore turista americana La Tragedia della donna arrivata in Italia per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Non ce l’ha fatta la donna di 73 annidurante un’escursione sul. Laamericana, venuta a Napoli per trascorrere qualche giorni di vacanza, è deceduta all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabiaera ricoverata in terapia intensiva. Dramma sulamericana Ladella donna arrivata in Italia per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

