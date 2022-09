Sulle mie labbra, la seducente storia del rossetto: simbolo di sottomissione o di emancipazione? (Di mercoledì 21 settembre 2022) simbolo di potere, autoaffermazione o sottomissione, il rossetto non è privo di contraddizioni. Indissolubilmente legato alla storia delle donne, rispecchia perfettamente la nostra società e le sue varie lotte politiche. Il rossetto è un minuscolo oggetto iconico e altamente politico. Sulle mie labbra, la seducente storia del rossetto, il documentario, disponibile gratuitamente su Arte TvLa tendenza a colorarsi le labbra esiste dall’alba dei tempi e della primitiva cosmetica. Tra superstizione, moda e scandali, il rossetto è considerato un simbolo di potere e ribellione al tempo stesso. Donne di potere, attrici, drag queen e rockstar in tutto il mondo se ne sono ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 21 settembre 2022)di potere, autoaffermazione o, ilnon è privo di contraddizioni. Indissolubilmente legato alladelle donne, rispecchia perfettamente la nostra società e le sue varie lotte politiche. Ilè un minuscolo oggetto iconico e altamente politico.mie, ladel, il documentario, disponibile gratuitamente su Arte TvLa tendenza a colorarsi leesiste dall’alba dei tempi e della primitiva cosmetica. Tra superstizione, moda e scandali, ilè considerato undi potere e ribellione al tempo stesso. Donne di potere, attrici, drag queen e rockstar in tutto il mondo se ne sono ...

