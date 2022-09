(Di mercoledì 21 settembre 2022) AGI - Come primo atto l', “l'Andalusia che alla fine del 1900 era molto più povera della Campania ora ha un Pil pro capite di 20 punti superiore alla Campania”, ma qualora il centrodestra dovesse vincere le elezionici dovranno essere interventi per l'energia, “c'è un dramma nazionale, il rischio è che salti il sistema”, il ripristino dei decreti41. Il leader della Lega Matteo, parlando con l'AGI, detta l'agenda. Sulle bollette interventi straordinari “La prima urgenza di politica interna è oggi l'emergenza-bollette”, afferma, “o mettiamo almeno 30 miliardi per abbassare le bollette o salta il nostro sistema imprenditoriale con il rischio di milioni di disoccupati e un impoverimento generalizzato delle famiglie”. “Poi – sottolinea - occorre affrontare le ...

La photo opportunity - che vede tutti assieme sul palco, Berlusconi, Lupi e Meloni - arriva, a inizio manifestazione (che comincia con oltre un'ora di ritardo rispetto alla tabella di ...è netto: ' Non cambieremo collocazione internazionale . Non siamo al soldo di nessuno ma io ... spiega Giorgia Meloni che poi annuncia: ' Siamo prontia disaccoppiare il prezzo dell'... Salvini: "Subito autonomia, sicurezza e quota 41" Elezioni 2022, centrodestra chiude campagna: "Al governo per 5 anni" "Insieme per governare 5 anni". A Piazza del Popolo, a Roma, manifestazione di chiusura ...I leader del centrodestra chiudono la campagna elettorale a Roma. Salvini: "Impegno a governare bene insieme per cinque anni". Berlusconi: "Bello vedere le bandiere di FI, Lega e Fratelli d'Italia". L ...