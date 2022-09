Ruby ter: difesa Trevaini, 'con Berlusconi rapporto non pruriginoso' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Nessun rapporto pruriginoso" Silvia Trevaini ha 'beneficiato' solo della "generosità disinteressata" di Silvio Berlusconi. E' la tesi, in sintesi, della difesa della giornalista imputata a Milano nel processo Ruby ter. Per l'avvocato Paolino Ardia "Non si può neanche parlare di falsa testimonianza" e la ragazza è "completamente estranea" alle accuse per questo va assolta: il fatto non sussiste o in subordine non costituisce reato. Quei soldi che riceve, molto meno rispetto a quelli ipotizzati e in anni antecedenti a quelli centrali per il processo che ipotizza la corruzione di testimoni, "non servono per stare zitta" nei dibattimenti, ma sono solo frutto "di una generosità pura" del leader di Forza Italia. In sintesi tra Berlusconi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Milano, 21 set. (Adnkronos) - "Nessun" Silviaha 'beneficiato' solo della "generosità disinteressata" di Silvio. E' la tesi, in sintesi, delladella giornalista imputata a Milano nel processoter. Per l'avvocato Paolino Ardia "Non si può neanche parlare di falsa testimonianza" e la ragazza è "completamente estranea" alle accuse per questo va assolta: il fatto non sussiste o in subordine non costituisce reato. Quei soldi che riceve, molto meno rispetto a quelli ipotizzati e in anni antecedenti a quelli centrali per il processo che ipotizza la corruzione di testimoni, "non servono per stare zitta" nei dibattimenti, ma sono solo frutto "di una generosità pura" del leader di Forza Italia. In sintesi trae ...

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Processo Ruby Ter, l'udienza continua Berlusconi non chiede impedimento - Affaritaliani : Processo Ruby Ter, l'udienza continua Berlusconi non chiede impedimento - thestroke82 : @v2Dark Se guardi bene, pure che 'del Ruby ter non ce frega un cazzo, volemo rete4' - maiello_carlo : @berlusconi Qui stai bene appena ti gisssno la data per il Ruby ter ti ammali. Mah sei un furbacchione - Selfini2 : RT @MraCnz: l'avvocato Federico Cecconi, nell'udienza nell'aula della Fiera di Milano del processo Ruby ter, senza chiedere comunque un rin… -