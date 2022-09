Per Isidea l’Appia antica non è la via risolutiva per lo sviluppo territoriale del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diffusa da: Presente a Palazzo Paolo V al “confronto aperto alla cittadinanza”,non ha avuto modo di esprimere il proprio parere in merito al progetto “Via Appia Regina Viarum” di candidatura nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Esclusi da una diretta partecipazione, riservata a pochi eletti, continuiamo ad essere trattati da umarells: quelli che possono solo sbirciare minime anticipazioni, fornite in particolare da giornali allineati, di progetti predisposti d’imperio (… ma a Traiano sarebbe piaciuta la sua via Appia e lo spostamento della sua statua bronzea davanti all’Arco, destinato ad essere “colpito al fianco” da una teca lapidaria!) Agli interventi autoelogiativi dei funzionari ministeriali sul loro peculiare work in progress, senza alcun ...