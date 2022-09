Orietta Berti, svelato il cachet: una cifra di capogiro per il GF Vip (Di mercoledì 21 settembre 2022) Orietta Berti ha appena iniziato la sua avventura al GF Vip e intanto cominciano le indiscrezioni che svelano il suo cachet: cifra da urlo. Orietta Berti Specialmag 20 09 22 (Mediasetplay screenshot)É seduta nello studio del GF Vip e ci rimarrà per molti mesi. Orietta Berti é l’opinionista esordiente del reality di Canale 5 che ha appena debuttato. Poche ore fa in diretta la cantante ha ringraziato pubblicamente Signorini e ha promesso di divertirsi e di entrare dentro a tutte le vicende di gossip che non conosce. Parte del pubblico aveva qualche riserva verso di lei, qualcuno infatti sostiene che non sia la persona giusta per fare l’opinionista. Invece la Berti è una donna molto simpatica, con la battuta pronta e saprà stupirci e ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 21 settembre 2022)ha appena iniziato la sua avventura al GF Vip e intanto cominciano le indiscrezioni che svelano il suoda urlo.Specialmag 20 09 22 (Mediasetplay screenshot)É seduta nello studio del GF Vip e ci rimarrà per molti mesi.é l’opinionista esordiente del reality di Canale 5 che ha appena debuttato. Poche ore fa in diretta la cantante ha ringraziato pubblicamente Signorini e ha promesso di divertirsi e di entrare dentro a tutte le vicende di gossip che non conosce. Parte del pubblico aveva qualche riserva verso di lei, qualcuno infatti sostiene che non sia la persona giusta per fare l’opinionista. Invece laè una donna molto simpatica, con la battuta pronta e saprà stupirci e ...

