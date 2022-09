“Non sarai mai un leader”: gli ultras della Juve contro Bonucci. Attacchi ai dirigenti del club (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ambiente Juventus è in preda a una forte crisi. Non solo sul campo, anche in curva. “Leonardo Bonucci non è mai stato un leader e mai lo sarà”: è durissimo il comunicato di una parte del tifo organizzato contro il difensore. Il capitano della Vecchia signora è responsabile, secondo gli ultras, di aver portato la squadra sotto il settore ospiti al termine della sconfitta contro il Monza, esponendola a insulti e fischi. “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio scene ridicole ideate da chi si erge a leader ma si comporta da vittima sacrificale”. E ancora: “Un bravo soldato non è detto che sia un bravo condottiero”. Nel lungo messaggio, gli ultras bianconeri se la prendono anche con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ambiententus è in preda a una forte crisi. Non solo sul campo, anche in curva. “Leonardonon è mai stato une mai lo sarà”: è durissimo il comunicato di una parte del tifo organizzatoil difensore. Il capitanoVecchia signora è responsabile, secondo gli, di aver portato la squadra sotto il settore ospiti al terminesconfittail Monza, esponendola a insulti e fischi. “Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio scene ridicole ideate da chi si erge ama si comporta da vittima sacrificale”. E ancora: “Un bravo soldato non è detto che sia un bravo condottiero”. Nel lungo messaggio, glibianconeri se la prendono anche con la ...

CarloCalenda : .?@matteosalvinimi? scusa non richiesta è ammissione manifesta. Per esempio io sono convinto che tu sia stato un pu… - TuttoMercatoWeb : Juventus, duro comunicato degli ultras contro Bonucci: 'Non sei un leader e mai lo sarai' - adrianobusolin : RT @mar_ef: Le persone 'coerenti'. Ecco la sparaminchiate per usare il linguaggio che madama swiffer conosce molto bene. Anche a lei toglie… - fattoquotidiano : “Non sarai mai un leader”: gli ultras della Juve contro Bonucci. Attacchi ai dirigenti del club - tiac87 : @LucioMalan @PBerizzi @RadioTeleSuisse @valedupont Quindi sarai ben felice di cantare ‘Bella Ciao’ immagino, in qua… -