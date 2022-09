“Mosai 2022” | esclusive visite guidate e spettacoli alla Domus Aurea di Roma

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Moisai. Voci contemporanee inè un percorso che si snoda attraverso novescoperta di un aspetto poco indagato sulla vita di Nerone: il suo amore per l’arte. Un’esperienza che culmina nell’arte performativa contemporanea. Aun nuovo evento dedicato all’arte estoria. Moisai. Voci contemporanee inè un’esperienza che permette di andarericerca di una propensione poco approfondita che riguarda Nerone. Se dell’imperatoreno si conoscono molteplici aspetti, forse il suo amore per l’arte è quello, fino ad oggi, rimasto più nascosto. La statua della Musa Tersicore e il Ninfeo di Ulisse e Polifemo. ...

Agenzia ANSA

Quest'artista francese riempie le buche delle strade del mondo con straordinari mosaici. Le sue opere sono anche in Italia ...L’opera rappresenta una creatura simile al ‘Mostro di Ravenna’ , come sottolinea il curatore. Daniele Torcellini. In esposizione dall’8 ottobre anche opere di Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi ...