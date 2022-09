Milan, la cessione di Leao è inevitabile. Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero (Di mercoledì 21 settembre 2022) La prima sconfitta stagionale del Milan è coincisa con la prima assenza di Rafael Leao. Detta così sembra che ci sia un ineluttabile... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 21 settembre 2022) La prima sconfitta stagionale delè coincisa con la prima assenza di Rafael. Detta così sembra che ci sia un ineluttabile...

cmdotcom : #Milan, la cessione di #Leao è inevitabile. #Maldini non può permettersi un altro addio a parametro zero - Sanfra1407 : @ElTrattore Il Milan non ha passato niente di tutto ciò, a parte qualche screzio tra Maldini e Elliot. E la cession… - milanclubRD : @gumas75 Lo Stadio (con progetto avviato) sarà solo un plus che aumenterà il valore dell’asset Milan in vista di nu… - manu_99a : @MilanMagnum @Ivan_milanista Se non è cambiato nulla da quello che si diceva Milan e Inter avranno la concessione p… - teo_acm : RT @FedZac: ...hanno portato a mercati azionari turbolenti e a un aumento dei tassi d'interesse'. Capito perché hanno accelerato anche sull… -