Lavoro | scuola e fisco | il programma dei moderati di Maurizio Lupi

AGI - Il Lavoro, la scuola, il fisco. Maurizio Lupi parla con l'AGI del programma di 'Noi moderati'. Ma comincia con la guerra in Ucraina: "Bisognerà confermare la posizione dell'Italia. Siamo stati fin dall'inizio e continueremo a essere dalla parte dell'aggredito. Quella degli ucraini è una lotta di difesa dell'esperienza di un popolo, una lotta di resistenza e di liberazione". Ancora: "Quando si aiuta qualcuno lo si aiuta fino in fondo: economicamente, umanitariamente, politicamente e anche con l'invio di armi. Meno di questo la solidarietà è ipocrisia". Poi Lupi si concentra sull'energia. "Noi moderati per il Paese proponiamo una politica energetica seria che attui un mix di fonti energetiche tra rinnovabili, gas e nucleare, così ...

