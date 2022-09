sportli26181512 : L'addio di Pandev: 'Preziosi, Lotito, Gasp: vi racconto tutto': L'addio di Pandev: 'Preziosi, Lotito, Gasp: vi racc… - Gazzetta_it : L'addio di #Pandev 'Preziosi, Lotito, Gasp: vi racconto tutto' -

Sereno, soddisfatto di come è andata, quasi raggiante. Senza parole al veleno per nessuno, solo ringraziamenti. Gorandiceal calcio giocato, e lo fa a cuor leggero. Ha messo su anche un paio di chili, come ammette lui stesso, ma di giocare a pallone non ne aveva più voglia. "Dopo vent'anni… il ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Goranha parlato del momento dell'Inter e delle prospettive della squadra di Simone Inzaghi , suo ... Secondo l'ex attaccante macedone, fresco dial ... Intervista a Pandev: "Preziosi, Lotito, Gasperini: vi racconto tutto" L'ex attaccante, compagno di squadra alla Lazio per tre anni dell'attuale allenatore nerazzurro, ha parlato delle prospettive stagionali di Lautaro e compagni.Edin Dzeko punta a 'quota 100' con l'ossessione scudetto in testa. L'attaccante bosniaco è ad un solo gol dalla tripla cifra in Serie A, traguardo che vorrebbe ...