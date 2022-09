Junior | Carboni centra le semifinali al Cairo

Leggi su federtennis

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 16enne di Alghero ha staccato il pass per il penultimo atto del Grade 1 egiziano in una giornata in cui sono entrati nei quarti di finale dei rispettivi tornei Consonni, Bottari, Casciola e Crivellaro a Tirana così come Darderi a Buenos Aires