repubblica : Romano La Russa, l'assessore lombardo (fratello di Ignazio) fa il saluto fascista al funerale di un militante di es… - LaStampa : Lombardia, l’assessore La Russa (fratello di Ignazio) fa il saluto fascista a un funerale del militante di destra.… - davcarretta : Fermi tutti! FdI ci informa che 1) che fare il saluto fascista durante un funerale non è reato e si fa se lo chie… - LaSabri05506139 : RT @fattoquotidiano: Il saluto fascista dell’assessore Romano La Russa? Fdi lo spiega così: “Invitava i presenti ad astenersi dal farlo” ht… - MicheleVesch : RT @isentinelli: #fratelliditalia non è un partito post fascista come dimostra l’europarlamentare e assessore regionale Romano La Russa (di… -

FdI, 'Nel video Romano La Russa invita a non farlo' Era stato chiesto in vita dal defunto Alberto Stabilini, di cui Romano La Russa era cognato e amico da sempre, l'estremo..."Chi vuol confondere il rito del presente con ilignora una tradizione militare che vige da secoli" si difende la Russa, che per Fratelli d'Italia Milano "nel video invita tutti a non ...L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, fratello di Ignazio, compare in un video del funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della ...Milano, 21 settembre 2022 - Solo ieri Giorgia Meloni ha voluto ricordare e sottolineare di non essersi mai dissociata dalle parole con le quali Gianfranco Fini definì il fascismo un “male assoluto”. U ...