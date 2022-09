Fulmini sul concerto di Lady Gaga, lei interrompe lo show e scoppia in lacrime: “Andate a casa, vi prego” – VIDEO (Di mercoledì 21 settembre 2022) Proprio mentre stava cantando “Rain on me“, ovvero “Piove su di me”, uno dei suoi grandi successi, ecco che sull’arena di Miami dove era in corso il concerto si è abbattuto un violento temporale. Ma, più che una suggestiva “danza della pioggia”, la situazione si è trasformata in una pericolosa tempesta, con tuoni, lampi e Fulmini troppo vicini. È quanto accaduto nelle scorse ore a durante l’ultima tappa del Chromatica Ball Tour di Lady Gaga: la popstar è stata costretta ad interrompere lo show, invitando tutti i fan ad andare a ripararsi a casa. “Non voglio mettere la vostra vita in pericolo. Quindi grazie. Tornate a casa in sicurezza, Dio vi benedica”. Quindi, una volta rientrata nei camerini, Gaga si è mostrata in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Proprio mentre stava cantando “Rain on me“, ovvero “Piove su di me”, uno dei suoi grandi successi, ecco che sull’arena di Miami dove era in corso ilsi è abbattuto un violento temporale. Ma, più che una suggestiva “danza della pioggia”, la situazione si è trasformata in una pericolosa tempesta, con tuoni, lampi etroppo vicini. È quanto accaduto nelle scorse ore a durante l’ultima tappa del Chromatica Ball Tour di: la popstar è stata costretta adre lo, invitando tutti i fan ad andare a ripararsi a. “Non voglio mettere la vostra vita in pericolo. Quindi grazie. Tornate ain sicurezza, Dio vi benedica”. Quindi, una volta rientrata nei camerini,si è mostrata in ...

