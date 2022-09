Fridays for Future, il 23 settembre sciopero in piazza: “Campagne dei partiti troppo brevi, mancano misure contro la crisi climatica” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Esserci a questo sciopero dimostra che vogliamo davvero metterci in gioco e partecipare. Più siamo meno potranno ignorarci” Sara Sessa, 24 anni, è una studentessa universitaria e fa parte di Fridays for Future Roma. Il 23 settembre, come molti dei suoi coetanei nelle varie città italiane, scenderà in piazza per chiedere alla politica di agire contro il collasso climatico ed ecologico, ascoltando “le varie realtà attive sul tema”. Preceduta da un mese intenso di azioni, la manifestazione sarà l’ultima occasione per parlare di ambiente e giustizia sociale – argomenti affrontati anche dalle proposte nell’Agenda climatica del movimento -, prima del silenzio elettorale. “La campagna dei partiti – appena conclusa – è stata brevissima, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Esserci a questodimostra che vogliamo davvero metterci in gioco e partecipare. Più siamo meno potranno ignorarci” Sara Sessa, 24 anni, è una studentessa universitaria e fa parte diforRoma. Il 23, come molti dei suoi coetanei nelle varie città italiane, scenderà inper chiedere alla politica di agireil collasso climatico ed ecologico, ascoltando “le varie realtà attive sul tema”. Preceduta da un mese intenso di azioni, la manifestazione sarà l’ultima occasione per parlare di ambiente e giustizia sociale – argomenti affrontati anche dalle proposte nell’Agendadel movimento -, prima del silenzio elettorale. “La campagna dei– appena conclusa – è statassima, ...

