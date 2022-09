Elezioni: Bonelli, 'Salvini nemico del clima e della vita' (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Per Salvini interrompere la produzione di auto a benzina e diesel dal 2035 sarebbe una follia. Ma la vera follia sono i 56 mila decessi per smog in Italia, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, che causano costi economici e sociali per 47 mld di euro anno". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde ed esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli. "Lui è il vero nemico del clima e della vita. Sentire nominare la parola referendum da Salvini è un ossimoro, visto che lui cita sempre il ritorno al nucleare nonostante con ben due referendum gli italiani e le italiane hanno decretato la loro contrarietà. In realtà l'unico referendum che si dovrebbe fare è per chiedere alla Lega l'immediata restituzione dei 49 milioni di Euro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Perinterrompere la produzione di auto a benzina e diesel dal 2035 sarebbe una follia. Ma la vera follia sono i 56 mila decessi per smog in Italia, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, che causano costi economici e sociali per 47 mld di euro anno". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde ed esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra Angelo. "Lui è il verodel. Sentire nominare la parola referendum daè un ossimoro, visto che lui cita sempre il ritorno al nucleare nonostante con ben due referendum gli italiani e le italiane hanno decretato la loro contrarietà. In realtà l'unico referendum che si dovrebbe fare è per chiedere alla Lega l'immediata restituzione dei 49 milioni di Euro ...

