Ecco quando re Carlo sarà incoronato (e sarà una cerimonia semplice) (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fedele al suo programma di snellire la monarchia, il nuovo re vuol dare un segnale preciso fin da subito: la celebrazione sarà fedele alla tradizione ma più inclusiva e soprattutto più economica. E ha anche espresso un desiderio sulla data: il 2 giugno, in omaggio a sua madre Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) Fedele al suo programma di snellire la monarchia, il nuovo re vuol dare un segnale preciso fin da subito: la celebrazionefedele alla tradizione ma più inclusiva e soprattutto più economica. E ha anche espresso un desiderio sulla data: il 2 giugno, in omaggio a sua madre

borghi_claudio : Mi dicono che conte a #Fuoridalcoro ha avuto il coraggio di dire che non era per obblighi e restrizioni. COSA??? M… - enpaonlus : L’impegno del ?@ComuneAgropoli? e della locale Sezione ENPA per contrastare il randagismo. Vi aspettiamo numerosi!… - fanpage : Un articolo mette in dubbio la versione della presunta vittima di molestie, scandagliandone la vita privata e sbatt… - EdoPiso : @LegaSalvini Ma quando mai ... con la Lega stai parcheggiato in mare per 10 giorni e poi entri .. ecco la sola differenza con il Pd - Serena27711917 : RT @borghi_claudio: Mi dicono che conte a #Fuoridalcoro ha avuto il coraggio di dire che non era per obblighi e restrizioni. COSA??? M5S a… -