Diego Luna è un vero ribelle

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Cassian Andor, la spia intergalattica interpretata danell’universo di Star Wars, si presenta subito al pubblico lasciando intravedere un misterioso passato tutto da scoprire. Nello spin-off Rogue One del 2016, Andor allude alla sua lotta per la causae rivela a una recluta: «Combatto questa battaglia da quando avevo sei anni». È la battuta da cui nasce Andor, la nuova serie prequel di Disney+ ambientata qualche anno prima che Cassian sacrificasse la propria vita per l’Alleanza, dove si ripercorre la sua evoluzione nel passaggio da tiepido sostenitore a martire di una rivoluzione epocale. La serie, in streaming da settembre, rappresenta sia la storia sulle origini del personaggio fino alla piena formazione di una solida coscienza politica, sia una saga su come l’imperialismo possa scuotere ...