(Di mercoledì 21 settembre 2022)– Questa mattina il Sindaco di, Robertoha ricevuto in Campidoglio il Sindaco di, Damiano. Al centro dell’incontro la collaborazione tra la Capitale e il Comune pontino nell’ambito delle iniziative previste per ildel 2025, le opportunità del Pnrr e quelle relative alla candidatura diad Expo 2030. Mobilità, trasporti, cultura, innovazione e sviluppo, valorizzazione dei percorsi turistico-religiosi sono gli ambiti strategici su cui le due amministrazioni lavoreranno nei prossimi mesi per sviluppare una maggior sinergia trae la seconda città del Lazio. “Rafforziamo l’intesa tra la Capitale eper lavorarealle prossime sfide che ci attendono, per ...

ilfaroonline : Coletta incontra Gualtieri: Roma e Latina insieme verso l’Expo e il Giubileo - GiornaleLazio : GUALTIERI INCONTRA SINDACO DI LATINA COLETTA IN CAMPIDOGLIO -

LatinaToday

... per questo, tra di loro c'è quindi chi plaude anche alla decisione didi convocare per il ... O ci siquesta settimana, o si rischia di avere a disposizione solo il 27 settembre per ...... "con lei morta una parte di me" Al contrario il direttore di Rai 1 Stefanoè convinto che ... semplicemente è il tempo in cui il talentol'opportunità. Significa che c'è stato il ... Sinergia tra Latina e la Capitale: Coletta incontra Gualtieri in Campidoglio LATINA – A Monza il leader del Pd Enrico Letta ha chiamato a raccolta i sindaci progressisti di tutta Italia, e tra questi il sindaco di Latina Damino Coletta. Nel capoluogo della provincia della Bria ...LATINA – Un incontro promosso dal movimento Latina Nel Cuore al Circolo cittadino, per incontrare i candidati del centrodestra in vista delle elezioni politiche, è stata l’occasione per ribadire l’i ...