Ciclismo | Italia argento nel Team Relay ai Mondiali trascinata dalle donne

Anche nel Team Relay, la staffetta mista a squadre a cronometro, viene fuori un nome a sorpresa ai Mondiali di Ciclismo di Wollongong. In terra australiana ad imporsi è la Svizzera: Stefan Küng, Stefan Bissegger e Mauro Schmid assieme a Marlen Reusser, Elise Chabbey e Nicole Koller agguantano la medaglia d'oro. L'Italia sfiora il colpaccio, ma purtroppo gli azzurri devono accontentarsi dell'argento. Gli elvetici sono riusciti a trovare il giusto equilibrio tra la prova maschile (devastante Kueng, già argento nella gara individuale) e quella femminile (trascinatrice Reusser, anche lei seconda) trovando un super 33:47 (50.083 km/h). Da segnalare una performance in ogni caso eccellente dell'Italia: leggermente sottotono gli uomini, con Filippo Ganna, ...

