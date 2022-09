CHI È CHI Awards: i vincitori (Di mercoledì 21 settembre 2022) Patrocinati dal Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda i premi, che inaugurano la settimana della moda, sono da anni un riconoscimento autorevole che coinvolge tutta la comunità della moda. Ecco i vincitori decretati dalla giuria lo scorso 20 settembre Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) Patrocinati dal Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda i premi, che inaugurano la settimana della moda, sono da anni un riconoscimento autorevole che coinvolge tutta la comunità della moda. Ecco idecretati dalla giuria lo scorso 20 settembre

