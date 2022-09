Anziani non autosufficienti reclusi in Rsa, consigliere lombardo alla Moratti: “Così l’accreditamento è quasi un assegno in bianco” (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Sembra quasi una presa di posizione, quella delle Direzioni sanitarie, e che Così com’è dovrebbe indurci a riflettere su quale sia il senso vero di un accreditamento che di fatto si traduce in un esborso per la Regione senza avere nessuna voce in capitolo”. Va dritto al punto il consigliere della Regione Lombardia, Luigi Piccirillo (Gruppo Misto), che in una missiva inviata nei giorni scorsi al vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, mette il dito nella piaga della gestione delle Rsa dopo che ilfattoquotidiano.it ha pubblicato una lettera del Comitato Soscittadini.inRsa (soscittadini.inrsa@libero.it) ai candidati alle politiche. Del resto, a quasi sei mesi dalla fine dello stato di emergenza, troppo spesso e non solo in Lombardia, le case che ospitano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Sembrauna presa di posizione, quella delle Direzioni sanitarie, e checom’è dovrebbe indurci a riflettere su quale sia il senso vero di un accreditamento che di fatto si traduce in un esborso per la Regione senza avere nessuna voce in capitolo”. Va dritto al punto ildella Regione Lombardia, Luigi Piccirillo (Gruppo Misto), che in una missiva inviata nei giorni scorsi al vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia, mette il dito nella piaga della gestione delle Rsa dopo che ilfattoquotidiano.it ha pubblicato una lettera del Comitato Soscittadini.inRsa (soscittadini.inrsa@libero.it) ai candidati alle politiche. Del resto, asei mesi dfine dello stato di emergenza, troppo spesso e non solo in Lombardia, le case che ospitano ...

