Aleix Espargarò, tra i due litiganti è il terzo a godere? (Di mercoledì 21 settembre 2022) La saggezza popolare potrebbe correre, è proprio il caso di dirlo, in aiuto di Aleix Espargarò. Il Motomondiale 2022 è acceso dalla grande incertezza che, clamorosamente, si è manifestata negli ultimi appuntamenti di questa pazza ed impronosticabile MotoGP: il grande recupero di Francesco Bagnaia sul primo posto di un sempre più in crisi Fabio Quartararo (il pilota di Ducati paga solo dieci punti di disavanzo rispetto al campione del mondo di Yamaha) ha riaperto tutti i giochi. Chi riuscirà a vincere il titolo piloti tra i due? Un'analisi ed un punto di domanda che, in molti, vedono in modo parziale. C'è un terzo pretendente all'alloro individuale: è lo spagnolo di Aprilia. Per la moto di Noale sarà davvero difficile battagliare con una Desmosedici così forte e con la solidità, che potrebbe ritornare da un momento all'altro, del ...

MotoGp, Sky e Tv8: dove vedere il Gran Premio del Giappone in tv Anche Aleix Espargarò è pronto a giocarsi le sue carte sulla sua costante Aprilia, determinato più che mai a concludere nei migliori dei modi la sua ottima stagione. Enea Bastianini, dopo aver vinto ... MotoGP / Duello Bastianini - Bagnaia, Espargarò: 'Niente ordini, bello così' - FormulaPassion.it A trarre vantaggio di questo dualismo è stato anche Aleix Espargarò, che grazie alla vittoria di Bastianini è sceso a soli sette punti di distanza da Bagnaia. Proprio il pilota dell'Aprilia, ...