Verissimo al 21% per i funerali della Regina con pioggia di critiche per la Toffanin (Di martedì 20 settembre 2022) Era partita nel migliore dei modi Silvia Toffanin ieri, in diretta su Canale 5 con una puntata speciale di Verissimo dedicata alla diretta da Londra con i funerali della Regina Elisabetta. Commossa, emozionata, misurata. Qualcosa però probabilmente non ha funzionato e il fatto che la Toffanin non sia abituata ad andare in onda in diretta, si è notato. Le critiche non sono mancate per la puntata speciale di Verissimo in onda il 19 settembre su Canale 5. Non solo alla conduttrice, va detto. Probabilmente è stata in generale l’idea di Mediaset a non funzionare. Uno dei principali errori è stato quello di indugiare parecchio sulle immagini dallo studio, senza lasciare invece a tutto schermo le storiche immagini in arrivo da Londra. Troppi collegamenti, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022) Era partita nel migliore dei modi Silviaieri, in diretta su Canale 5 con una puntata speciale didedicata alla diretta da Londra con iElisabetta. Commossa, emozionata, misurata. Qualcosa però probabilmente non ha funzionato e il fatto che lanon sia abituata ad andare in onda in diretta, si è notato. Lenon sono mancate per la puntata speciale diin onda il 19 settembre su Canale 5. Non solo alla conduttrice, va detto. Probabilmente è stata in generale l’idea di Mediaset a non funzionare. Uno dei principali errori è stato quello di indugiare parecchio sulle immagini dallo studio, senza lasciare invece a tutto schermo le storiche immagini in arrivo da Londra. Troppi collegamenti, ...

daniele19921 : RT @Cinguetterai: Grande seguito anche in Italia per i funerali della Regina Elisabetta. Hanno raggiunto il 33,5% al mattino e il 33% al po… - fabiofabbretti : Buon seguito per i funerali di #QueenElizabethII su Canale 5: 21.5% lo speciale di #Verissimo, 20% quello del #Tg5.… - 95_addicted : RT @MasterAb88: Benissimo #Verissimo che segna il 21,5%. Prova di nuovo superata per Silvia. #AscoltiTv - MasterAb88 : Benissimo #Verissimo che segna il 21,5%. Prova di nuovo superata per Silvia. #AscoltiTv - famigliasimpson : @misterf_tweets @napoliforever89 @Tvottiano @enrick81 @lorenzop861 @CIAfra73 @IntornoTv @1vs100tw @carlo234556… -