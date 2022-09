Un vero campo di calcio per i bambini delle Vele di Scampia (Di martedì 20 settembre 2022) Le Vele di Scampia, lentamente, stanno andando giù con “Restart Scampia”, il progetto di rigenerazione urbana che prevede una riqualificazione del quartiere. Al loro posto, finalmente, nuovi appartamenti, sistemazioni dignitose per gli abitanti. Intanto, però, continua a essere tanta la strada che separa l’infanzia di un bambino delle periferie dall’infanzia di qualsiasi altro bambino delle nostre città, nonostante l’impegno di cittadini, associazioni, il lavoro fatto in questi anni anche con la collaborazione delle istituzioni locali. La strada è ancora lunga. Un esempio: giocare tra il cemento delle Vele non è come avere un vero campetto. Che per la verità c’era già, ma era da riqualificare. I bambini ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 20 settembre 2022) Ledi, lentamente, stanno andando giù con “Restart”, il progetto di rigenerazione urbana che prevede una riqualificazione del quartiere. Al loro posto, finalmente, nuovi appartamenti, sistemazioni dignitose per gli abitanti. Intanto, però, continua a essere tanta la strada che separa l’infanzia di un bambinoperiferie dall’infanzia di qualsiasi altro bambinonostre città, nonostante l’impegno di cittadini, associazioni, il lavoro fatto in questi anni anche con la collaborazioneistituzioni locali. La strada è ancora lunga. Un esempio: giocare tra il cementonon è come avere uncampetto. Che per la verità c’era già, ma era da riqualificare. I...

