Ultime Notizie – Elezioni 2022, Conte: “Salvini e Meloni inidonei a governare” (Di martedì 20 settembre 2022) “L’idea di democrazia che hanno Meloni e Salvini li rende inidonei” a governare. Così Giuseppe Conte, leader del M5S ospite de ‘La sfida del voto’ su SkyTg24. “Se fosse stato per Meloni e Salvini – ricorda – la battaglia non la dovevo neppure combattere per portare in Italia” i fondi del Pnrr. “Ora vogliono gestire quei soldi, ma per loro erano un cappio, una truffa” per l’Italia. Quanto al Pd “con questo gruppo dirigente non ci sediamo neppure a un tavolo, abbiamo perso fiducia. Ci hanno buttato a mare“, ribadisce Conte. “Noi ci candidiamo a governare il Paese – chiarisce il vertice pentastellato – ma che io debba fare il presidente del Consiglio non è la priorità del Movimento 5 Stelle”. Bocciato per l’ex premier anche “un governo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 20 settembre 2022) “L’idea di democrazia che hannoli rende” a. Così Giuseppe, leader del M5S ospite de ‘La sfida del voto’ su SkyTg24. “Se fosse stato per– ricorda – la battaglia non la dovevo neppure combattere per portare in Italia” i fondi del Pnrr. “Ora vogliono gestire quei soldi, ma per loro erano un cappio, una truffa” per l’Italia. Quanto al Pd “con questo gruppo dirigente non ci sediamo neppure a un tavolo, abbiamo perso fiducia. Ci hanno buttato a mare“, ribadisce. “Noi ci candidiamo ail Paese – chiarisce il vertice pentastellato – ma che io debba fare il presidente del Consiglio non è la priorità del Movimento 5 Stelle”. Bocciato per l’ex premier anche “un governo ...

SkyTG24 : Alluvione Marche, procuratrice Ancona: “È mancata l’allerta da Regione a Comuni' - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - Milannews24_com : Infortunio Rebic, brutte notizie per l’attaccante croato: le ultime sulle condizioni - zazoomblog : Ultime Notizie – Studio Cattolica terzo settore realtà di forte valore sociale ma ancora sotto assicurato -… -