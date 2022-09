Ucraina, foreign fighter italo - olandese muore sul campo di battaglia (Di martedì 20 settembre 2022) Benjamin Giorgio Galli, di 27 anni, si trovava nella zona di Kharkiv quando è stato colpito dal fuoco russo. Era nato a Bedero Valcuvia (Varese), ma viveva da tempo con la famiglia nei Paesi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 settembre 2022) Benjamin Giorgio Galli, di 27 anni, si trovava nella zona di Kharkiv quando è stato colpito dal fuoco russo. Era nato a Bedero Valcuvia (Varese), ma viveva da tempo con la famiglia nei Paesi ...

