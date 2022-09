Tabellone Wta Tokyo 2022 | Badosa comanda il seeding | al via anche Garcia e Muguruza

(Di martedì 20 settembre 2022) Ilcompleto del Wta di(Giappone, cemento outdoor) che si disputerà sui campi giapponesi da lunedì 19 a domenica 25 settembre. Una settimana di grande tennis con Paulache guida ildel torneo, la spagnola è la prima testa di serie ma per vincere il torneo dovrà confrontarsi con avversarie di grande valore: a partire dalla francese Caroline, e da Garbinesenza trascurare Naomi Osaka. Ecco ilcompleto, tutti gli accoppiamenti e i risultati aggiornati. ILCOMPLETO PRIMO TURNO (1)BYE Q. Zheng b. Doi 6-2 6-4 Mertens b. Q.Wang 6-0 6-3 Liu b. (7) Riske 6-2 6-3 (4) Kudermetova BYE (Q) Contreras Gomez b. Kenin 7-6(7) 6-4 Osaka vs Saville Naito vs (5) Haddad Maia (8) ...

Ubitennis : WTA Seoul, tabellone: Ostapenko prima testa di serie - livetennisit : WTA 250 Seoul: Il Tabellone Principale. Jelena Ostapenko guida il seeding - zazoomblog : WTA Seoul 2022: il tabellone. Ostapenko prima testa di serie possibile secondo turno Fruhvirtova-Raducanu - #Seoul… - zazoomblog : Tabellone Wta 250 Seul 2022: Ostapenko numero uno del seeding c’è Raducanu - #Tabellone #2022: #Ostapenko #numero - OA_Sport : A Seoul rilasciato il tabellone principale con Jelena Ostapenko testa di serie numero 1 -

Durante la conferenza sono state presentate anche le wild card delprincipale del Parma ... la greca Maria Sakkari sarà al via del250 di Parma e sarà la prima testa di serie. La tennista ...Ilprincipale del250 di Seoul 2022 , in programma sul cemento outdoor dal 19 al 25 settembre. Dopo un anno in cui nella capitale sudcoreana si è svolto 'solo' un torneo categoria 125, ...Grazie alla wild card ricevuta dall’organizzazione, la greca Maria Sakkari, attualmente numero 6 Wta, sarà la prima testa di serie del torneo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...