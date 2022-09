Striscia La Notizia | “Laudadio e cameraman aggrediti a sprangate”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – “Maxe uno dei suoi operatori sono stati presi a calci, pugni e bastonate durante la registrazione di un servizio” a Varese. E’ quanto denunciaLain una nota. “Entrambi sono finiti all’ospedale – informano dal programma in onda su Canale 5 – . Per l’inviato sette giorni di prognosi, mentre per l’operatore – a cui è andata peggio – naso rotto e venti giorni di prognosi”. La prossima edizione del tg satirico di Antonio Ricci è fissata per martedì 27 settembre 2022. “è stato aggredito in un parcheggio di Varese, oggetto di un suo servizio, perché qui i gestori”, si legge nella nota diLa, avrebbero “annullato i ticket dei clienti che vanno a pagare in contanti la sosta, alzando la sbarra manualmente per i soldi – si ...