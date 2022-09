Spari contro dissidente russo anti - Putin a Biarritz

globalistIT : - GaetanoN86 : Lo schifo successo a #Myanmar è qualcosa che faccio fatica a comprendere, neanche nei peggiori degli incubi. Tu sol… - ANSA_med : Cisgiordania: forze Abu Mazen contro miliziani, un morto. Estesi disordini a Nablus. A Jenin spari contro sede Anp… - Piergiulio58 : Cisgiordania: forze Abu Mazen contro miliziaini, un morto. Estesi disordini a Nablus. A Jenin spari contro sede Anp… - fisco24_info : Cisgiordania: forze di Abu Mazen contro miliziani, un morto: Estesi disordini a Nablus. A Jenin spari contro sede A… -

... all'inizio di febbraio, di un piano di assassiniodi lui e di essere stato messo sotto ... è entrata in casa e ha cercato di aprire la persiana, ha sentito anche degli, poi ha interrogato ...L'università e le scuole sono rimaste chiuse in protestai servizi di sicurezza dell'Anp. Un ... Fonti locali aggiornano che nella mattinata di oggi si sono uditinel centro di Nablus e che ...Tentato omicidio a Biarritz per il rifugiato politico Vladimir Osechkin, dissidente anti-Putin e fondatore del progetto russo per i diritti umani Gulagu.net, ong che denuncia regolarmente la tortura e ...Venerdì 16 settembre in Birmania si è consumata una strage senza precedenti su una scuola in un monastero buddhista. Due elicotteri militari dell'esercito birmano hanno mitragliato l'edificio, ucciden ...