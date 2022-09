Sophia Loren compie 88 anni: stasera su Rai1 l'omaggio con il documentario Sophia! (Di martedì 20 settembre 2022) Nel giorno del suo 88° compleanno, la RAI dedica a Sophia Loren il documentario Sophia!, in onda stasera su Rai1 in prima serata e in prima visione. Sophia Loren come mai prima l'avete vista: questa la promessa di Sophia!, il documentario in onda stasera su Rai1 alle 21:25 che mette insieme con passione e cura archivi straordinari che mostrano un ritratto inedito dell'attrice nata a Roma il 20 settembre di 88 anni fa. Un viaggio alla scoperta del mito di un'attrice unica, e della sua vita, narrata da lei stessa in prima persona, attraverso materiali di repertorio, foto rarissime, filmati inediti, interviste radiofoniche e televisive, italiane ed internazionali, con il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022) Nel giorno del suo 88° compleanno, la RAI dedica ail!, in ondasuin prima serata e in prima visione.come mai prima l'avete vista: questa la promessa di!, ilin ondasualle 21:25 che mette insieme con passione e cura archivi straordinari che mostrano un ritratto inedito dell'attrice nata a Roma il 20 settembre di 88fa. Un viaggio alla scoperta del mito di un'attrice unica, e della sua vita, narrata da lei stessa in prima persona, attraverso materiali di repertorio, foto rarissime, filmati inediti, interviste radiofoniche e televisive, italiane ed internazionali, con il ...

SkyTG24 : Buon compleanno Sophia Loren, 20 film da vedere con l'attrice - DjIzselektor : RT @Julieta451: Federico Fellini, Marcello Mastroianni, and Sophia Loren on the set of '8½'. - maritzagarza79 : RT @JuanFerrerVila: Una giornata particolare (1977) Ettore Scola. Antonietta (Sophia Loren), Gabriele (Marcello Mastroianni). https://t.c… - Futura_Noir : RT @Dida_ti: Perché quando siamo a un millimetro di cuore non ha importanza la distanza materiale che ci separa da qualcuno. Se quella pers… - Louminoasa : RT @Dida_ti: Perché quando siamo a un millimetro di cuore non ha importanza la distanza materiale che ci separa da qualcuno. Se quella pers… -